Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

Сейчас в регионе 70 404 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 января 2022 года стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

Также в Томской области выявлено 893 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 70 404 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 274 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 64 260 человека.

За последние сутки в стране выявлено 168 201 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 682 пациента скончались, 58 449 выздоровели.