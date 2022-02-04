Жительницу Асино обвиняют в оскорблении федерального судьи

В ходе судебного разбирательства в отношении обвиняемой, женщина вела себя не культурно и выражалась нецензурной бранью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Асино местную 33-летнюю жительницу обвиняют в оскорблении федерального судьи. На женщину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратруры.

"Асиновская городская прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия)", - говорится в сообщении.

В прокуратур рассказали, что в ходе судебного разбирательства в отношении обвиняемой, женщина вела себя не культурно и выражалась нецензурной бранью. Когда судья попросил ее успокоиться, обвиняемая оскорбила его.

На женщину заведено уголовное дело.