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Общество4 февраля 2022 7:41

Томский следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мужчины в камере ИВС

В камере мужчина был один
Ксения Высотина
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Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске СК возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины в изоляторе временного содержания в декабре 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека", - рассказали следователи.

Следователи отметили, что максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком до 5 лет.

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