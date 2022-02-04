Томский следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мужчины в камере ИВС

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске СК возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины в изоляторе временного содержания в декабре 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека", - рассказали следователи.

Следователи отметили, что максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком до 5 лет.