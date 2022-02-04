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Здоровье4 февраля 2022 7:24

ТУСУР оказал помощь томским медикам городской больницы №3

Университет выделил служебный автомобиль медикам
Ксения Высотина
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Администрация Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники уже выделила один служебный автомобиль медикам горбольницы №3 в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19. Фото: "Область здоровья"

Администрация Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники уже выделила один служебный автомобиль медикам горбольницы №3 в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19. Фото: "Область здоровья"

В Томске ТУСУР решил оказать помощь медицинским работникам горбольницы №3. Университет выделил служебный автомобиль медикам, сообщает облздрав в своем telegram-канале.

"Администрация Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники уже выделила один служебный автомобиль медикам горбольницы №3 в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

Главврач городской больницы поблагодарил администрацию вуза и отметил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации нагрузка на больницы возросла, любая помощь не будет лишней.

В "Области здоровья" рассказали, что автомобиль, который предоставил ТУСУР задействован в организации медицинской помощи пациентам, находящимися на амбулаторном лечении в поликлинике горбольницы.

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