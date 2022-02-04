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Здоровье4 февраля 2022 7:12

В выходные в Томске продолжат работу шесть пунктов вакцинации от COVID-19

При обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС
Ксения Высотина
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В эти выходные, 5 и 6 февраля, в областном центре продолжат работать шесть мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В эти выходные, 5 и 6 февраля, в областном центре продолжат работать шесть мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске в эти выходные продолжат работу шесть пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает telegram-канал облздрава.

"В эти выходные, 5 и 6 февраля, в областном центре продолжат работать шесть мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что в субботу, 5 февраля, поставить прививку от ковида можно будет в библиотеке им. Пушкина и МФЦ на пр. Фрунзе, 103д.

Также в выходные с 10.00 до 18.00 будут работать пункты в ТЦ "Лето", "Изумрудный город", "Мирамикс". Помимо этого, с 10.00 до 12.00 всех желающих вакцинироваться будут ждать в лечебно-диагностическом центре МИБС на ул. Мичурина, 105.

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