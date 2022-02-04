Томские синоптики рассказали, что за зиму в городе выпало снега на 4 сантиметра меньше нормы

За зиму 2022 года в Томске выпало 52 см снега, а норма 56 см. Фото: Владислав Пирогов

В Томске за два месяца зимы снега выпало на 4 см меньше нормы. Однако, февраль может исправить эту ситуацию, сообщили в пресс-службе регионального гдитрометцентра.

- За зиму 2022 года в Томске выпало 52 см снега, а норма 56 см. Но февраль ожидается с обильными осадками, поэтому ситуация может измениться, - рассказали синоптики.

Они также отметили, что в Томске зимним периодом считается время начинающее с ноября и заканчивающееся в марте, весна - с апреля до мая, лето - с июня до августа, а осень с сентября до октября.