В Томской области в 2022 году более 6 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ

Самый популярный предмет по выбору – обществознание: его намерены сдать около 38 % участников ЕГЭ 2022 года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Более 6 тысяч школьников Томской области в 2022 году будут сдавать ЕГЭ. Самым популярным предметом стало обществознание, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Самый популярный предмет по выбору – обществознание: его намерены сдать около 38 % участников ЕГЭ 2022 года. Затем следует информатика, которую выбрали порядка 20,5 % участников", - говорится в сообщении.

Помимо этих предметов, 16% учащихся 11 классов выбрали биологию, 14,5% физику и 11% химию.

В обладминистрации рассказали, что в этом году планируется три этапа проведения государственного экзамена. Первый - стартует 21 марта и закончится 18 апреля, основной - с 26 мая до 2 июля и дополнительный - с 5 по 20 сентября.