Томский медик рассказал о выборе препарата для ревакцинации от COVID-19

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Пройти ревакцинацию от коронавируса можно как однокомпонентной вакциной, так и двухкомпонентной. Но большую защиту создает именно двухкомпонентный препарат, сообщила доктор медицинских наук, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по медицинской профилактике Юлия Самойлова.

Самойлова добавила, что разницы каким препаратом пройти ревакцинацию - нет. По ее словам: «Возникает некоторый диссонанс, потому что многие, сделав прививку, получают QR-код, который действует год. Предполагается, что эта защита будет действовать год и нам ревакцинироваться не надо»

Однако специалист уточняет, что в условиях пандемии необходимо ревакцинироваться каждые шесть месяцев, чтобы снизить напряженность иммунитета.

Самойлова рекомендует делать микс вакцин: например, первый раз привиться, "Спутником V", а после ревакцинироваться "Спутником-Лайт", или "ЭпиВакКороной". Также уточняется, что "Спутником-Лайт" рекомендуется прививаться людям с ослабленным иммунитетом.