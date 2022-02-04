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Здоровье4 февраля 2022 5:19

Томский детский центр обратился к губернатору с просьбой отменить коронавирусные ограничения

Напомним, с 1 февраля в Томской области введены новые ограничения
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

Сотрудники томского «Прятки парк» в соцсетях обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой отменить ряд коронавирусных ограничений, которые ввели в регионе 1 февраля 2022 года.

Напомним, с 1 февраля в Томской области введены новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. В частности, с 1 февраля на месяц в регионе запрещены развлекательно-досуговых и другие массовые мероприятия в заведениях общепита. Также запрет коснулся и детских развлекательных центров, детских игровых комнат и игровых зон (в том числе на территории общепита).

В Томске сотрудники детского парка «Прятки парк» записали видеообращение к Сергею Жвачкину, которое разместили в соцсетях.

В обращении говорится: «За последние полгода мы уже дважды полностью останавливали свою деятельность. Наше руководство пытается сохранить коллективы, выплачивать зарплату и аренду. Насколько их хватит? Мы не знаем».

Сотрудники детского центра переживают, что могут остаться без стабильной и официальной работы, и просят Жвачкина рассказать о судьбе детских центров после 1 февраля.

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