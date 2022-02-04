Томские колонии заработали более 17 млн рублей в 2021 году

За 2021 год заключенные в тюрьмах Томской области изготовили 38 видов изделий на 321 миллион рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 2021 год колонии в Томской области заработали порядка 17,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

Всего за 2021 год заключенные в тюрьмах Томской области изготовили 38 видов изделий на 321 миллион рублей. Основной род занятий - это деревообработка, металлообработка, полимерные и швейные цеха, сельское хозяйство, животноводство, изготовление продуктов питания.

Уточнятся, что колонии за 2021 год заработали 17 435 000 рублей прибыли. В рамках реализации «Целевой программы развития УИС на 2018-2026 годы» в прошлом году закупили и установили 126 единиц швейного оборудования и создали 64 рабочих места.

Уточняется, что с 2019 года отбывающие наказание благоустраивают скверы, парки, дворы, детские спортивные площадки.

В 2021 году в тюрьмах стали изготавливать емкости для раздельного сбора мусора, твердых бытовых отходов, шить защитные комбинезоны для медиков.

По данным УФСИН, на 1 января 2022 года в томских колониях находились 3 864 заключенных.