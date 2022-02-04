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Общество4 февраля 2022 3:36

Жителя Томска осудили на три года за удары ножом в шею знакомому

Во время распития алкоголя между супругами произошел конфликт, который перерос в драку.
Источник:kp.ru
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Приговор суда в законную силу не вступил.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске суд признал виновным 52-летнего жителя Томска в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, что в августе 2021 года мужчина отдыхал в компании супруги и друзей на берегу Томи рядом с поселком Орловка. Во время распития алкоголя между супругами произошел конфликт, который перерос в драку.

За женщину заступился друг семьи, он указал мужу на недостойное поведение. После чего подсудимый достал из багажника своего автомобиля нож и ударил потерпевшего три раза в шею и область живота.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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