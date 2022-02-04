В ДТП на улице Нахимова в Томске пострадал 34-летний пассажир Mazda

В результате ДТП 34-летний пассажир Mazda с травмами был доставлен в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Накануне днем в Томске произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и Mazda 3.В результате столкновения был госпитализирован пассажир Mazda, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 3 февраля около 13:00 минут, на улице Нахимова, 38 в Томске 37-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, при повороте налево не предоставил преимущество и врезался во встречный автомобиль Mazda.

В результате ДТП 34-летний пассажир Mazda с травмами был доставлен в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинеты № 102, 103, телефоны 8 (3822) 794-693.