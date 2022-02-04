Жительница Северска отработает 300 часов за заведомо ложный донос на своего парня

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске суд признал виновной 28-летнюю местную жительницу в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, что в июле 2021 года пьяная женщина пригласила к себе домой молодого человека, чтобы выяснить с ним отношения.

Мужчина пробыл в гостях недолго и, чтобы избежать скандала, ушел. После этого женщина решила отомстить своему избраннику, у которого есть условная судимость, и попросила знакомую вызвать полицию, сообщив, что в отношении нее якобы совершается преступление.

Прибывшим полицейским женщина рассказала о том, что ее молодой человек украл два мобильных телефона. Однако в ходе проверки обман был раскрыт, и северчанка созналась в содеянном.

Суд приговорил виновную к 300 часам исправительных работ. Приговор в законную силу не вступил.