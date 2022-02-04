Томичей предупреждают о телефонном мошенничестве от имени СК

Фото: Густаво Зырянов

Следственный комитет Томской области предупреждает томичей о телефонном мошенничестве от имени сотрудников СК и других правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По сообщению СК, злоумышленники звонят томичам и представляются сотрудниками СК и других правоохранительных органов. После чего предлагают совершить какие-либо банковские операции. Люди верят и передают мошенникам свои персональные данные, номера счетов, банковских карт и пароли.

В ведомстве отмечают: «Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят предоставить данные сведения, не звонят гражданам по таким вопросам. Это всё мошеннические схемы, которые злоумышленники постоянно совершенствуют».

В последнее время участились случаи мошенничества в сфере высоких технологий, на «телефон доверия» следственного управления каждую неделю поступают звонки томичей, ставших их жертвами.