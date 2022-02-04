Южный ветер и -6 градусов ожидаются в Томске в пятницу

Температура воздуха днем составит -4…-6 °С. Фото: Ксения Высотина

В Томске в последний день рабочей недели будет тепло, но ветрено. Порывы ветра будут достигать скорости 11 м/с, сообщает региональный гидрометцентр.

В пятницу, 4 февраля, в Томске существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть южный 1-6 м/с, местами с порывами до 11м/с. Температура воздуха днем составит -4…-6 °С. На дорогах гололедица.

В Томской области возможен снег, ветер южный 1-6 м/с, местами с усилением до 11м/с. Днем температура воздуха ожидается около -3…-8 °С. На дорогах местами гололедица.