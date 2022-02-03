22-летняя томичка обворовывала мужчин после предложения о совместном досуге

Мужчин девушка приглашала на съемную квартиру. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске 22-летнюю девушку обвиняют в кражах и мошенничестве с использованием сайтов знакомств. Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в период с октября 2021 года по январь 2022 года юная томичка разместила на сайтах знакомств и соцсетях объявления с предложением совместного проведения досуга.

Мужчин, которые заинтересовались ее предложением, девушка приглашала на съемную квартиру. Затем злоумышленница, отвлекая мужчин, похищала у них деньги, после чего сбегала.

Таким способом от действий девушки пострадали 13 мужчин, сумма ущерба составила более 90 000 рублей.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.