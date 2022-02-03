Полиция ищет водителя, который на Ленина в Томске сбил 12-летнюю девочку и скрылся

Водитель после наезда на ребенка скрылся с места ДТП. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске на проспекте Ленина неустановленный водитель 25 января сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Полиция ищет очевидцев, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло 25 января около 19:05 на проспекте Ленина, 245 в Томске. По предварительной информации, неустановленный автомобиль, которым управлял неизвестный водитель, сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка с травмами обратилась в больницу.

Водитель после наезда на ребенка скрылся с места ДТП.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 104, телефон: 8 (3822) 794-714.