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Общество3 февраля 2022 9:33

В Томске с 3 до 15 февраля перекроют движение транспорта по ул. Вершинина

На этом участке улично-дорожной сети бригады «Томскводоканала» проведут работы по ремонту
Ксения Высотина
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С сегодняшнего дня и до 24 часов 15 февраля будет перекрыта одна полоса движения транспортных средств по ул. Вершинина в районе дома №74.

С сегодняшнего дня и до 24 часов 15 февраля будет перекрыта одна полоса движения транспортных средств по ул. Вершинина в районе дома №74.

Фото: Ксения Высотина

Томичей предупреждают о временном перекрытии транспорта по ул. Вершинина с 3 по 15 февраля. На этом участке улично-дорожной сети бригады «Томскводоканала» проведут работы по ремонту, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"С сегодняшнего дня и до 24 часов 15 февраля будет перекрыта одна полоса движения транспортных средств по ул. Вершинина в районе дома №74", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что на время закрытия дороги, бригады «Томскводоканала» проведут работы по ремонту аварийного участка водопроводной линии диаметром 225 мм и замену колодцев.

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