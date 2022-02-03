В Томске с 3 до 15 февраля перекроют движение транспорта по ул. Вершинина

С сегодняшнего дня и до 24 часов 15 февраля будет перекрыта одна полоса движения транспортных средств по ул. Вершинина в районе дома №74. Фото: Ксения Высотина

Томичей предупреждают о временном перекрытии транспорта по ул. Вершинина с 3 по 15 февраля. На этом участке улично-дорожной сети бригады «Томскводоканала» проведут работы по ремонту, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"С сегодняшнего дня и до 24 часов 15 февраля будет перекрыта одна полоса движения транспортных средств по ул. Вершинина в районе дома №74", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что на время закрытия дороги, бригады «Томскводоканала» проведут работы по ремонту аварийного участка водопроводной линии диаметром 225 мм и замену колодцев.