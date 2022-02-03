В Томске волонтеры просят помощи в поисках 41-летнего Владимира Штукина

Фото: "Лиза Алерт"

В Томске волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" приступили в поискам 41-летнего Штукина Владимира Аркадьевича, местонахождение которого неизвестно с 26 января 2022 года.

Волонтеры сообщили: "Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Штукин Владимир Аркадьевич, 41 год (1981 г.р.). С 26 января 2022 года его местонахождение неизвестно".

Мужчина ростом 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

На момент пропажи был одет в белую куртку, черные штаны, черные ботинки, черную вязаную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.