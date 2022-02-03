Более тысячи новогодних елей сдали жители Томска для буренок

Акция «Елки для буренки» стартовала в Томске в 2013 году. Фото: Ксения Высотина

В январе томчи в ходе акции «Елки для буренки» сдали более тысячи новогодних елей и пихт, которые будут переработаны в корм коровам. В 2022 году томичи сдали подкормки на 30% меньше, чем годом ранее, об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, акция «Елки для буренки» стартовала в Томске в 2013 году. В рамках акции жители оставляют очищенные от игрушек и мишуры новогодние деревья около городских контейнерных площадок, а спецтехника УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» вывозит их на племенной завод «Заварзинский», где ели и пихты перерабатывают в витаминную подкормку крупному рогатому скоту.

В 2022 году акция уже завершилась, всего было собрано 1 070 елей и пихт.

Как отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, томичи в этом году меньше использовали живые ели.

Консультант комитета государственного экологического надзора департамента Анна Дорохова добавила, что в прошлом году было собрано почти 1 500 новогодних деревьев, что на 30% больше, чем в 2022 году. Это связывают с ежегодным подорожанием елей и пихт, а также переход на искусственные ели.