Запись детей в первые классы томских школ начнется 1 апреля

Соответствующий приказ Минпросвещения вышел 2 сентября 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области запись детей в первые классы планируют начать с 1 апреля 2022 года. До 2021 года запись в первые классы начиналась с 1 февраля.

Как сообщили в департаменте общего образования Томской области, на сегодняшний день документов Министерства просвещения, которые бы изменили дату начала приема документов в первые классы, нет. Поэтому планируется, что запись будущих первоклашек начнется с 1 апреля.

Напомним, соответствующий приказ Минпросвещения вышел 2 сентября 2021 года. Согласно документу, запись детей в первые классы длится с 1 апреля по 30 июня.

Те, кто проживает на незакрепленной за школой территории, смогут подать заявление после 6 июля на оставшиеся свободные места.