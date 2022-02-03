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Общество3 февраля 2022 5:00

Запись детей в первые классы томских школ начнется 1 апреля

До 2021 года запись в первые классы начиналась с 1 февраля
Источник:kp.ru
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Соответствующий приказ Минпросвещения вышел 2 сентября 2021 года.

Соответствующий приказ Минпросвещения вышел 2 сентября 2021 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области запись детей в первые классы планируют начать с 1 апреля 2022 года. До 2021 года запись в первые классы начиналась с 1 февраля.

Как сообщили в департаменте общего образования Томской области, на сегодняшний день документов Министерства просвещения, которые бы изменили дату начала приема документов в первые классы, нет. Поэтому планируется, что запись будущих первоклашек начнется с 1 апреля.

Напомним, соответствующий приказ Минпросвещения вышел 2 сентября 2021 года. Согласно документу, запись детей в первые классы длится с 1 апреля по 30 июня.

Те, кто проживает на незакрепленной за школой территории, смогут подать заявление после 6 июля на оставшиеся свободные места.

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