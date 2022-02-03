Томского агента по туризму осудили на четыре года за мошенничество на 2 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске агента по туризму осудили на четыре года за мошенничество. Женщина обманула томичей на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2017 году 31-летняя кемеровчанка занимала должность менеджером в одном из томских турагентств. Женщине удалось украсть более 800 тысяч рублей, которые она получила от клиентов за оплату турпутевок.

Спустя время злоумышленница уволилась и создала свою фирму. Она оформила ее на своего отца и с 2017 по 2018 продолжила обманывать жителей Томска. Своими действия она нанесла ущерб в сумме более 2 миллионов рублей.

Через время бывший работодатель и обманутые томичи стали требовать возврата своих денег, однако мошенница просто уехала из Томска.

Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.