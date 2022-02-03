Более 50 домов отключат от электричества в Томске 3 февраля

В четверг без света останутся более 50 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 3 февраля, более 50 жилых домов в Томске обесточат на время проведения плановых ремонтов оборудования. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 00:00 до 07:00 света не будет в домах:

Батенькова площадь 2;

пер. Батенькова 6;

пер. Пионерский 3-а,7,14-16,14-а;

пр-кт Ленина 111-а;

ул. Набережная р.Ушайки 8-12,16.

С 09:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:

пер. Добролюбова 3,4-10,10 стр.2;

пер. Успенского 10;

ул. Люксембург Розы 119,125,129-139,141-а;

ул. Пролетарская 33,36.

В период с 13:30 до 16:30 обесточат дома:

пер. Дербышевский 15-17,29-а;

пер. Заозерный 18,18-а,22,23-а,30;

ул. Водяная 20-28,23,23-а,23-б,23-в,28-а;

ул. Войкова 43-а;

ул. Набережная озера 14,14-а.