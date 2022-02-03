Томичи пожаловались на недоступность бесплатных ПЦР-тестов на COVID-19

В Томске жители города пожаловались, что у них нет возможности сдать бесплатный ПЦР-тест. Фото: архив КП

В Томске жители города пожаловались, что у них нет возможности сдать бесплатный ПЦР-тест, сообщают "Аргументы и факты Томск".

На сайте рассказали, как одна из томичек позвонила в поликлинику и пожаловалась врачам на плохое состояние и температуру 37. В регистратуре предложили приехать в больницу и на месте взять тест, на что женщина не согласилась. После е отказа, врач предложил вариант только взятия теста на дому, но сроки визита врача все равно неизвестны, так как некоторые мазки не взяты с прошлой пятницы. В итоге томичке пришлось сдавать платный тест.

Еще одна жительница Томска почувствовала себя плохо на выходных, но до поликлиники не дозвонилась. Женщине пришлось сдать плавный тест в лаборатории. При этом, в одной и частных клиник ей отказались брать мазок, так как у нее была температура.

Напомним, что на состояние 2 февраля в Томской области зарегистрировано 660 случаев нового заражения коронавирусной инфекцией.