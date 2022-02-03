В Томской области за неделю на 65% выросла заболеваемость ОРВИ

Большинство, а именно 70% забеливаемых, регистрируются в Томске. Фото: Густаво Зырянов

За пришедшую неделю в Томской области выросла заболеваемость ОРВИ на 65%. Заболеваемость выше эпидпорога на 51% в возрастной группе 15 лет и старше, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 11 968 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 65%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 62,5%, заболеваемость выше эпидпорога на 51% в возрастной группе 15 лет и старше", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что большинство, а именно 70% забеливаемых, регистрируются в Томске. Помимо этого, в структуре положительных находок по-прежнему регистрируются вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель COVID-19.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что в школах Томской области на карантин из-за COVID-19 ушло более 600 классов.