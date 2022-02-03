Томские ученые из ТГУ создают алгоритмы для раннего выявления эпидемий

Точность работы модели должна составлять не менее 95 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске в государственном университете ученые создают алгоритмы для раннего выявления эпидемий. Они разрабатывают математические методы анализа и противодействия распространению эпидемий, включая COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.

"Исследователи создают новые эффективные высокоскоростные методы обработки информации для статистического анализа в эпидемиологических моделях. Новые алгоритмы позволят обеспечить оперативное принятие управленческих решений, необходимых для локализации эпидемий, снижения социальных рисков и экономических потерь", - говорится в сообщении.

Как рассказал доцент ММФ ТГУ Евгений Пчелинцев, один из исполнителей проекта, в настоящее время момент начала эпидемии определяется, исходя из пересечения эпидпорогов по тому или иному заболеванию. Он также заявил, что точность работы модели должна составлять не менее 95 процентов.

Ученые добавили, что что созданные алгоритмы будут работать как для ранее известных инфекций, так и новых заболеваний.