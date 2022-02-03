В Томске бывший вице-губернатор стал топ-менеджером «Сибагро»

В новой должности Ильиных будет отвечать за вопросы информационной и кадровой политики. Фото: ГлобалТомск

Бывший томский вице-губернатор стал топ-менеджером «Сибагро». Сергей Ильиных занял новый пост с 1 февраля, сообщили на сайте компании.

"В новой должности Ильиных будет отвечать за вопросы информационной и кадровой политики", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как 7 декабря администрация Томской области официально объявила об отставке заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Ильиных. Это должность он занимал с 2015 года.

"Мне очень импонирует миссия компании — кормить людей вкусными, свежими и доступными продуктами питания и нацеленность «Сибагро» быть лучшими во всем", - цитирует слова Ильиных пресс-служба компании.