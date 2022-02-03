В Томске 3 февраля синоптики обещают до минус 7 градусов

Днем температура воздуха составит до -5...-7°С. Фото: Владислав Пирогов

В Томске четверг будет без существенных осадков. Столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 3 февраля ветер будет дуть юго-западный до 2-7 м/c, с порывами до 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -5...-7°С.

В Томской области ветер переменный до 12 м/с, небольшой снег и гололед. Температура воздуха днем будет на уровне - 3...-8°С.

Напомним, что ранее "КП-Томск" сообщала о погоде на февраль.