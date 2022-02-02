В школах Томской области на карантин из-за COVID-19 ушло более 600 классов

На карантин по ковиду закрыли 660 классов в 135 школах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области ушло более 600 школьных классов и свыше 40 детсадовских групп на карантин в связи с плохой эпидемической обстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Решением муниципальных органов управления образованием 7 учреждений переведены на дистанционную форму обучения: в Томске - школа «Перспектива», лицей № 8, СОШ № 53, Томский физико-технический лицей; в Кожевниковском районе КСОШ № 1 и Уртамская СОШ; в Северске - Северский кадетский корпус", - добавили в пресс-службе.

В обладминистрации рассказали, что на карантин по ковиду закрыли 660 классов в 135 школах. из-за обострения ОРВИ на дистанционное обучение отправилось 329 классов в 59 школах.

Также по ОРВИ закрыли 5 детских садов: по одному в Зырянском, Кожевниковском и Молчановском районах и 2 в Первомайском районе.