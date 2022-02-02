Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье2 февраля 2022 11:46

В школах Томской области на карантин из-за COVID-19 ушло более 600 классов

Помимо этого 43 группы в 32 детских садах тоже ушли на карантин
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На карантин по ковиду закрыли 660 классов в 135 школах.

На карантин по ковиду закрыли 660 классов в 135 школах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области ушло более 600 школьных классов и свыше 40 детсадовских групп на карантин в связи с плохой эпидемической обстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Решением муниципальных органов управления образованием 7 учреждений переведены на дистанционную форму обучения: в Томске - школа «Перспектива», лицей № 8, СОШ № 53, Томский физико-технический лицей; в Кожевниковском районе КСОШ № 1 и Уртамская СОШ; в Северске - Северский кадетский корпус", - добавили в пресс-службе.

В обладминистрации рассказали, что на карантин по ковиду закрыли 660 классов в 135 школах. из-за обострения ОРВИ на дистанционное обучение отправилось 329 классов в 59 школах.

Также по ОРВИ закрыли 5 детских садов: по одному в Зырянском, Кожевниковском и Молчановском районах и 2 в Первомайском районе.

0