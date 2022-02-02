Администрация Томска назвала районы, где обитают постоянные стаи собак

В среднем с 2016 по 2020 годы ежегодно отлавливалось около 3,5 тысяч безнадзорных животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске городская администрация назвала районы, где обитают постоянные стаи собак. Муниципалитет сообщил, что в городе сформировано от 6 до 8 собачьих стай, остальные - временные.

"Сейчас в Томске специалисты фиксируют 6-8 стабильных собачьих стай (в частности на Каштаке, ул. Сибирской, Мокрушина, Б. Хмельницкого и др.), за ними ведётся наблюдение", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что в среднем с 2016 по 2020 годы ежегодно отлавливалось около 3,5 тысяч безнадзорных животных. В 2021 году количество прошедших через приют уменьшилось до 1,2 тысячи. В 2022 году сумма муниципального контракта составляет 18,3 млн рублей, однако количество содержащихся в приюте животных превышает возможности приюта, других животных на передержку скоро будет некуда везти.

Отмечается, что оставшиеся стаи, это временное скопление собак.