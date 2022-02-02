В Томске СК разыскивает мужчину, который увел школьницу в заброшенный дом

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Томской области

В Томской области СК просит томичей помочь в поисках мужчины, который накануне днем пытался затащить школьницу в заброшенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Мужчина выглядит на 20-25 лет, ростом около 175-180 см, среднего телосложения. Похож на русского, лицо у разыскиваемого овальное, глаза темные, нос прямой с круглым кончиком, рот средний. Голос по тону средний, мужчина представился как Слава.

Был одет черную вязаную шапку, серо-черную куртку в клетку с капюшоном, грязные черные болоньевые брюки, зимние ботинки на шнурках темного цвета.

Следственный комитет просит всех, кому что-либо известно о разыскиваемом мужчине, а также водителей автомобилей с регистратором, которые проезжали с 12:00 до 13:30 по улицам: Депутатская, Республиканская, Ломоносова, Богдана Хмельницкого, Социалистическая, Ивана Болотникова, Калужская, 350-летия Томска, поселок Старо-Карьерный, проезд Дружбы, переулкам Кригизский, Таджикский, Узбекский, Туркменский, Славянский, Албанский просьба просят обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по тел. 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления, круглосуточно), либо 02/102 (дежурная часть УМВД России по Томской области).