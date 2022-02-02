Более 175 нарушений нашел Ростехнадзор в компании управляющей аэропортом Томска

Руководителю компании был выдан акт и предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростехнадзор в ходе проверки компании ООО "Аэропорт Томск" выявил 176 нарушений. Были возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверочных мероприятий было выявлено 176 нарушений обязательных требований в области электроэнергетики", - говорится в сообщении.

В Ростехнадзоре рассказали, что служба электросветотехнического обеспечения полетов не в полном объеме укомплектована электротехническим персоналом; не проведены технические освидетельствования зданий и оборудования трансформаторных подстанций; не проведены профилактические измерения кабельных линий электропередач классом напряжения 0,4/10 кВ; нарушен способ прокладки кабельной линии электропередач классом напряжения 10 кВ; не пересмотрены в установленный срок технологические карты ремонтов и осмотров электрооборудования и другие нарушения.

Отмечается, что руководителю компании был выдан акт и предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.