Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 9:56

В Томской области в магазинах "Пятерочка" будут раздавать купоны вакцинированным со скидкой 10% на покупки

Торговая сеть выпустила около 55 тысяч купонов
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скидку смогут получить томичи, которые поставили прививку с 5 февраля по 31 марта.

Скидку смогут получить томичи, которые поставили прививку с 5 февраля по 31 марта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области торговая сеть магазинов "Пятерочка" запустила акцию, в которой они будут выдавать купоны с 10% скидкой на их продукцию вакцинированным горожанам. Об этом сообщает telegram-канал облздрава.

"Для стимулирования темпов вакцинации против СOVID-19 торговая сеть «Пятёрочка» выпустила 55 тысяч купонов на дополнительную скидку на товары в своих магазинах в размере 10%", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что скидку смогут получить томичи, которые поставили прививку с 5 февраля по 31 марта.

Помимо такой акции, торговая сеть оказывает помощь медицинским работникам в рамках реализации программы "Корзина доброты". "Пятерочка" соберет продовольственные и гигиенические наборы, которые позже отправит медсанчасти №2, больницы №3 и родильного дома №4.

0