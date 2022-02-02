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Общество2 февраля 2022 7:40

Томичи смогут позвонить на "горячую линию" в онкодиспансер 4 февраля

Звонки будут приниматься с 12:00 до 14:00
Ксения Высотина
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Звонить можно по телефону 8 (3822) 909-577.

Звонить можно по телефону 8 (3822) 909-577.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Томской области 4 февраля смогут позвонить на "горячую линию" в онкодиспансер. Звонки будут приниматься с 12:00 до 14:00, сообщает telegram-канал "Облздрава".

"В пятницу, 4 февраля, в Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями состоится «горячая телефонная линия» с главным врачом Томского областного онкологического диспансера Максимом Грищенко", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что жители региона смогут задать вопросы об оказании онкологической и паллиативной помощи, работе специалистов, лекарственном обеспечении и способах профилактики.

Отмечается, что звонить можно по телефону 8 (3822) 909-577.

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