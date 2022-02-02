Жительница Асино обвиняется в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним

Женщина продала банку пива 17-летнему парню, зная о его возрасте, так как они живут по соседству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Асино местная жительница пойдет под суд за неоднократные продажи алкоголя несовершеннолетним. Крайний раз женщина продала пиво 17-летнему парню, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Асиновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что женщина продала банку пива 17-летнему парню, зная о его возрасте, так как они живут по соседству. Также отмечается, то она уже была ранее судима за аналогичный проступок.

В отношении жительницы города Асино было возбуждено уголовное дело.