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Общество2 февраля 2022 7:24

Жительница Асино обвиняется в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним

Крайний раз женщина продала пиво 17-летнему парню
Ксения Высотина
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Женщина продала банку пива 17-летнему парню, зная о его возрасте, так как они живут по соседству.

Женщина продала банку пива 17-летнему парню, зная о его возрасте, так как они живут по соседству.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Асино местная жительница пойдет под суд за неоднократные продажи алкоголя несовершеннолетним. Крайний раз женщина продала пиво 17-летнему парню, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Асиновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что женщина продала банку пива 17-летнему парню, зная о его возрасте, так как они живут по соседству. Также отмечается, то она уже была ранее судима за аналогичный проступок.

В отношении жительницы города Асино было возбуждено уголовное дело.

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