У 52-летнего жителя Томской области изъяли 150 патронов и порох

Были изъяты три пачки патронов в количестве 150 штук. Фото: Василий Вахрин

В Колпашевском районе Томской области полицейские установили подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Им оказался ранее не судимый 52-летний житель деревни Новосондрово, сообщает МВД Медиа.

Уточняется, что полицейские по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли две коробки и металлическую банку с надписями «порох». Кроме этого, были изъяты три пачки патронов в количестве 150 штук.

В результате комплексной и баллистической судэкспертизы было установлено, что изъятое вещество - порох промышленного изготовления, масса которого составила 1196 граммов, а боеприпасы – патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, которые применяются для спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия.

Как рассказал мужчина, порох и боеприпасы не его, они раньше принадлежали его брату. Однако, когда последний умер, подозреваемый забрал их себе и хранил без соответствующего на то разрешения, при этом понимая, это незаконно.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ.