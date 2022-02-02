С мая по октябрь 2022 года жители Томска смогут улететь прямыми рейсами в Крым

Рейсы будут выполняться на самолете Boeing -737. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Улететь напрямую в Крым из Томска можно будет с мая по октябрь 2022 года. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines.

Как следует из расписания на сайте аэропорта «Томск», рейсы из Томска в Симферополь и обратно будут выполняться с 30 мая по 26 октября 2022 года.

Улететь из Томска в солнечный Крым можно будет два раза в неделю - в понедельник и среду в 10:45 по томскому времени. Вернуться в Томск можно будет также каждый понедельник и среду, прибытие в Томск запланировано на 09:40 по местному времени.

В пути в Крым томичи проведут 5 часов 30 минут, а обратно - 5 часов 10 минут. По информации из расписания аэропорта, рейсы будут выполняться на самолете Boeing -737.