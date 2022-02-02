Томское УФАС проверило цены на ПЦР-тесты после недовольства общественников

Антимонопольный орган сделал 50 запросов в различные медучреждения региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томское Управление Федеральной антимонопольной службы проверило цены на ПЦР-тестирование в Томске и области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперты ОНФ провели анализ стоимости ПЦР-тестов в Томской области, в результате чего только в одной из 15 проверенных частных лабораторий стоимость исследования соответствовала значению, установленному в рамках ОМС, – 800 рублей.

В остальных медцентрах стоимость ПЦР-тестов составляла в среднем 1500-1800 рублей, в одной из лабораторий и вовсе за исследование берут 2350 рублей.

Как сообщили в пресс-служба регионального УФАС: «УФАС установило цены на ПЦР-тестирование, значительно превышающие обозначенные в обращении ценовые границы – до 3 тыс. руб. Такой ценовой порог устанавливался для срочного тестирования».

Антимонопольный орган сделал 50 запросов в различные медучреждения региона, а также в 2 органа государственной власти и территориальное подразделение фонда ОМС.