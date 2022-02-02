Сотрудников томской судоходной компании осудили за смерть подростка

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя и сотрудника томской судоходной компании осудили за нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в прокуратура Томской области.

Су установил, что в мае 2020 года 35-летний директор судоходной компании, чтобы сэкономить деньги, привлек для выполнения работ на барже местных жителей, в числе которых были двое несовершеннолетних.

По указанию директора, 44-летний капитан теплохода отправил работников очищать емкости с остатками мазута. Отмечается, что данные лица не имели специальной подготовки, не были обеспечены специальным оборудованием, кроме этого, никто не контролировал производство работ.

Во время выполнения этих работ один из подростков отравился парами нефтепродуктов, в результате чего он скончался.

Суд приговорил руководителя организации к 1 году 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, капитана теплохода - к 1 году лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.