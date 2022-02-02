Пятнадцатилетняя девочка первой из детей привилась от COVID-19 в Томске

Фото: Густаво Зырянов

В среду, 2 февраля, томские медики сделали первую прививку от коронавируса новым препаратом «Спутник М» 15-летней девочке. Всего на вакцинацию в среду в детскую поликлинику №5 на базе горбольницы №2 записаны десять детей.

Первая привившаяся от коронавируса юная томичка пришла на вакцинацию вместе с папой. Также ожидали очередь на вакцинацию еще четыре ребенка вместе с родителями, сообщает РИА Томск.

Как рассказала начальник отдела медпрофилактики регионального облздрава Римма Волошина, всего на среду на вакцинацию записаны 10 детей. Записаться на прививку можно через детские поликлиники и по горячей линии департамента здравоохранения. В скоро времени сделать это можно будет и через "Госуслуги".

Она также рассказала, что вакцина для детей двухкомпонентная, только концентрация активного вещества в ней меньше в 5 раз.

Волошина добавила, что если раньше дети переносили коронавирус бессимптомно, то сейчас они активно болеют. За сутки в томские поликлиники обращаются свыше тысячи человек и половина из них – это COVID-19.