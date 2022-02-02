Томские первоклассники отправятся на каникулы на неделю раньше из-за COVID-19

Ранее каникулы были запланированы с 14 по 20 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске первоклассники отправятся на каникулы на неделю раньше, с 7 по 13 февраля. Такое решение было принято из-за сложившейся ситуации со сложной эпидемической обстановкой, сообщает департаменте образования администрации города Томска.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции департамент образования администрации города Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В департаменте образования рассказали, что ранее каникулы были запланированы с 14 по 20 февраля.