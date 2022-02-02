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Общество2 февраля 2022 1:52

45-летний томич ответит в суде за повреждение двух автомобилей в Томске

Своими действиями он нанес автовладельцам ущерб в сумме более 34 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске передано в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном повреждении двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года пьяный мужчина, в порыве внезапно возникших злости и ярости, сломал зеркала заднего вида на двух рядом стоящих иномарках, которые были припаркованы во дворе жилого дома по проспекту Комсомольский в Томске.

Своими действиями он нанес автовладельцам ущерб в сумме более 34 тысяч рублей.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска.

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