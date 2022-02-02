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Общество2 февраля 2022 1:29

Дома на шести улицах отключат от электричества в Томске 2 и 3 февраля

Об этом сообщили "Горсети"
Источник:kp.ru
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2 февраля и ночь на четверг, 3 февраля, без света останутся более десяти домов.

2 февраля и ночь на четверг, 3 февраля, без света останутся более десяти домов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске 2 февраля и ночь на четверг, 3 февраля, на время проведения плановых ремонтов оборудования обесточат дома на шести улицах. Об этом сообщили "Горсети".

Так, с 13:30 до 16:30 свет отключат по адресам:

ул. Лазо Сергея 3-б,3-г,3/2,5,5-а;

ул. Черных Ивана 36-38.

В четверг, 3 февраля, свет будет отсутствовать

в период с 00:00 до 07:00 в домах:

Батенькова площадь 2;

пер. Батенькова 6;

пер. Пионерский 3-а,7,14-16,14-а;

пр-кт Ленина 111-а;

ул. Набережная р.Ушайки 8-12,16.

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