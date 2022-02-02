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Общество2 февраля 2022 1:20

Порывистый ветер и -6 градусов ожидают томичей 2 февраля

Температура воздуха днем составит около -4…-6°С
Источник:kp.ru
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В Томской области также пройдет небольшой снег.

В Томской области также пройдет небольшой снег.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду будет ветрено и снежно. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В среду, 2 февраля, томичей ожидает небольшой снег, южный ветер 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем составит около -4…-6°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также пройдет небольшой снег, ночью и утром местами изморозь. Ветер южный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Днем ожидается около -4…-9°С, местами до -14°С. На дорогах местами гололедица.

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