Порывистый ветер и -6 градусов ожидают томичей 2 февраля

В Томской области также пройдет небольшой снег. Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду будет ветрено и снежно. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В среду, 2 февраля, томичей ожидает небольшой снег, южный ветер 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем составит около -4…-6°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также пройдет небольшой снег, ночью и утром местами изморозь. Ветер южный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Днем ожидается около -4…-9°С, местами до -14°С. На дорогах местами гололедица.