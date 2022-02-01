Жители томского села пожаловались на массовое отравление собак

Фото: скриншот "Регион-70"

В Томской области жители села Межениновка пожаловались на массовую отравление собак. Информация об этом появилась в паблике "Регион-70" в соцсети "ВКонтакте".

По словам местных жителей, недоброжелатели по всему селу разбросали отраву, от которой страдают и бездомные и домашние собаки. При этом всю ситуацию наблюдают дети, который также могут отравиться.

Сельчане недоумевают, ведь о том, что будут травить собак, их никто не предупреждал. На кадрах можно увидеть, как собаки бьются в судорогах.

Одна из пострадавших написала: "У меня умерла беременная собака, полтора часа мучений!"

Мнения комментаторов разделились - одни не согласны с таким обращением с животными, а другие считают, что бегать по селу самовольно собаки не должны.