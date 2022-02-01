Главный механик томской фирмы обвиняется в мошенничестве на 6 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов

В Томске завершено расследование уголовного дела в отношении томича, которого обвиняют в мошенничестве. Мужчина обманным путем завладел 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Следствием установлено, что мужчина, занимая должность главного механика томской компании, которая занимается промышленным производством свинины и мяса курицы, заключил договоры с двумя подрядчиками по обслуживанию транспорта и спецтехники.

Затем подрядчики обследовали транспорт и технику, после чего выдали соответствующие документы, в которых указывались неисправностей и дефектов. Также в документах были указаны необходимые работы и стоимость запчастей.

Мужчина передал все документы в бухгалтерию, которая перечислила деньги подрядчикам. Как только деньги потупили на счета подрядчиков, мужчина принялся обвинять подрядчиков в некачественном выполнении работ.

Главный механик стал требовать деньги обратно, аргументируя это тем, что нашел другую фирму, которая выполнит ремонт по более выгодной цене. Подрядчик не хотели терять клиента, поэтому пошли на встречу мужчине и соглашались на его условия.

По версии следствия, с января 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемый обманом завладел почти 6 миллионами рублей.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска.