Томичи пожаловались на огромные очереди в МСЧ «Строитель» и МСЧ №2

Фото: Густаво Зырянов

Жители Томска в соцсетях пожаловались на большие очереди, которые возникли в МСЧ «Строитель» и МСЧ №2. ЦУР отреагировал на обращение томичей и обратился за комментарием в департамент здравоохранения Томской области.

По словам специалистов, в связи с резким ростом заболевших коронавирусом значительно увеличилась нагрузка на амбулаторное звено. В несколько раз выросло число вызовов врачей на дом, а также обращений томичей в кабинеты неотложной помощи.

Чтобы решить эту проблему, на базе поликлиники № 10 и МСЧ № 2 открыты центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19.

Томичей просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации и соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также жителям Томской области рекомендуется избегать посещения общественных мест.

Департамент здравоохранения призывает тех, еще не привился от коронавируса, сделать это как можно скорее.