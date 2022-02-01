В Томской области за сутки отправили на карантин еще 177 классов. Всего на 1 февраля в регионе на карантине находятся 660 классов в 135 школах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На карантин по ОРВИ в Томской области закрыты 13 школ, а также 329 классов в 59 школах. Также на карантине находятся три детских сада: в Каргасокском, Молчановском и Первомайском районах.

Ранее сообщалось, что в Томской области четыре школы перешли на дистанционное обучение. Однако такое решение приняли и в Кисловской СОШ. Таким образом, на дистанционном обучении в Томской области теперь пять школ.

Напомним, в Томске вузы перешли на дистанционный формат обучения до конца февраля 2022 года из-за неблагоприятной эпидобстановки.