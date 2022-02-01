Молодой томич украл 6 банок алкоголя из сгоревшей "Ленты" на Елизаровых

Молодой человек скрылся с места преступления. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске местный 20-летний житель пойдет под суд за то, что выкрал из сгоревшей "Ленты" 6 бутылок алкоголя. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 20-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч.3 ст.30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража и покушение на кражу)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что 20-летний томич проник в сгоревшее здание гипермаркета "Лента" по адресу ул. Елизаровых и похитил 6 банок алкогольных напитков. Когда он был замечен охраной, молодой человек оставил рюкзак, где было найдено еще 17 бутылок.

Уголовное дело направлено в суд.