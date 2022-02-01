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Общество1 февраля 2022 9:51

В Томске на ул. Баумана открылся пункт регистрации автомобилей

Режим работы с 08.00 до 17.00
Ксения Высотина
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Регистрации необходима предварительная запись по номеру 8 800 350 0850.

Регистрации необходима предварительная запись по номеру 8 800 350 0850.

Фото: Ксения Высотина

В Томске открылся еще один пункт регистрации автомобилей на ул. Баумана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Режим работы отделения: со вторника по субботу с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, чтобы зарегистрировать свой автомобиль, можно обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, и в томских МФЦ на ул. Пушкина, 63/5, и пр. Фрунзе, 103д.

В мэрии добавили, что для регистрации необходима предварительная запись по номеру 8 800 350 0850.

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